DSC-Frauen spielen die Aufstiegsrelegation Zwischen Stolz und Abschiedsschmerz

Es ist ein Fest, aber gleichzeitig auch ein Abschied. Ein letztes Mal wird sie in ihrem Trikot auflaufen, ihre Mannschaft anfeuern und alles geben. Doch danach wird Schluss sein. „Ich werde im Notfall bereitstehen können“, sagt sie. Aber die Realität der neue Verantwortung als Ärztin lasse keinen Raum mehr für das intensive Training und die regelmäßigen Spiele. „Wenn ich etwas mache, dann möchte ich das auch mit 100 Prozent machen“, sagt sie. „Im Volleyball käme ich vielleicht noch auf 30 Prozent. Das mache ich nicht.“ Bezeichnend: In dieser Woche, der vor den beiden Entscheidungsspielen um den Aufstieg, hat sie wegen ihres Spätdienstes bis auf das Abschlusstraining am Donnerstag alle Übungseinheiten verpasst. Die Gewissheit, dass sie nicht mehr mit vollem Einsatz dabei sein kann, nagt an ihr. Sie will sich nicht nur halbherzig in das Teamgeschehen einbringen, sondern weiß, dass sie den Standards, die sie sich selbst setzt, nicht gerecht werden kann. Der Gedanke, ihre Mannschaft zu verlassen, schmerzt sie zutiefst, denn der Zusammenhalt, den sie mit ihren Teamkollegen erlebt hat, war immer der Hauptgrund dafür, dass sie dem Verein treu geblieben ist. Trotz der Versuchung und der Angebote von Klubs aus höheren Ligen, hat sie immer an ihrer Mannschaft festgehalten. Nun, da das Team kurz vor dem größten Triumph seiner Geschichte steht (nie hat ein Volleyballteam des DSC 99 in der 3. Liga gespielt), ist es für Lena Röwer eine Mischung aus Stolz und Trauer. Sie wird sie vermissen, die Trainingseinheiten, die Spiele, den Jubel nach einem Sieg und die Unterstützung in schwierigen Zeiten.