Volleyball DSC 99 verpasst Sprung an die Spitze

Schulz gab sich mit dem Thema dann aber nicht lange ab, blickte nach der Partie schnell wieder nach vorne. „Wir müssen jetzt alles reinwerfen, was wir haben“, sagte er. Die beiden anstehenden Partien vor dem spielfreien Karnevalswochenende muss sein Team zwingend gewinnen, will es im Rennen um den Aufstieg bleiben. Als Dritte trifft es im Heimspiel zunächst auf Langenfeld (Samstag, 27. Januar, 18 Uhr, Joseph-Beuys-Gesamtschule) und muss dann zum Spitzenreiter Borken II (Samstag, 3. Februar, 15.30 Uhr). „Gegen Langenfeld müssen wir zurück in die Spur kommen, um dann in Borken ein weiteres Endspiel zu haben.“