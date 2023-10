Am Samstag gegen Blau-Weiß Aasee DSC-Volleyballerinnen sind bereit für das Spitzenspiel

In den beiden Partien zuvor hatte es noch an manchen Stellen gehakt. Da war der DSC 3:2-Sieger (21:25, 26:24, 23:25, 25:22, 15:8) gegen Freier Grund, und dem TV Gladbeck mit 2:3 (25:22, 21:25, 25:15, 18:25, 9:15) unterlegen. In Hennen trat der DSC dann im Stil einer Spitzenmannschaft auf. „Unabhängig davon, dass wir zu Null gewonnen haben: Wir haben uns noch einmal verbessert. Wir haben jede Woche einen weiteren Schritt nach vorne gemacht“, sagt Schulz. „Aasee kann kommen.“