Volleyballerinnen treffen auf Aasee DSC 99 fiebert Heimpremiere entgegen

Die Volleyballerinnen des DSC 99 fiebern dem ersten Heimspiel in der 3. Liga entgegen: Am Samstag (18 Uhr, Hulda-Pankok-Gesamtschule) empfangen die Spielerinnen von Trainer Enno Schulz Mitaufsteiger Blau-Weiß Aasee, mit dem sie sich in der vergangenen Saison ein packendes Rennen um den ersten Platz in der Regionalliga geliefert hatten. Das Hinspiel in eigener Halle hatte der DSC 99 3:2 gegen Aasee gewonnen, das Auswärtsspiel in Münster dann 0:3 verloren. Trotzdem waren die Düsseldorferinnen dann als Erste durchs Ziel gegangen, Aasee war ihnen als Vizemeister in die 3. Liga gefolgt.