Volleyball : Volleyball-Trainer geht nach zwölf Jahren

Aus und vorbei. Trainer Daniel Reitemeyer hört nach zwölf Jahren als Trainer der ART-Volleyballer auf. Foto: falk janning/Falk, Janning (jan)

Daniel Reitemayer macht beim Drittligisten ART 77/90 Platz für seinen Nachfolger Roland Brüss.

Nach über zwölf Jahren ist für Trainer Daniel Reitemeyer Schluss mit Volleyball in Düsseldorf und Ratingen. Der frühere Bundesligaspieler widmet sich beruflich demnächst vollständig dem „Original Bootcamp“, wo er inzwischen überregionale Verantwortung trägt. Als neuer Trainer hat Roland Brüss beim Drittligisten ART 77/90 nun die sportliche Verantwortung übernommen.

Brüss hat in Kiel Volleyball spielen gelernt, war ebenfalls in der Bundesliga (neun Jahre) aktiv bei Fortuna Bonn (inklusive Pokalsieg). Als Trainer ist Brüss seit 1990 tätig, unter anderem auch schon in NRW in Menden und Aachen. Mit dem ART möchte er vor allem, „dass wir uns mit einem sicheren Tabellenplatz endgültig in der Liga etablieren. Dabei sollte es auch möglich sein, der einen oder anderen Spitzenmannschaft Schwierigkeiten zu bereiten“.

Info Die ART-Volleyballer haben neue Spielstätte Neue Heimspielstätte Der ART Düsseldorf trägt seine Heimspiele in der anstehenden Saison in der Halle Tersteegenstraße aus. Erstes Heimspiel Die Saisonpremiere auf eigenem Parkett feiern die Volleyballer am 21. September ab 18 Uhr gegen den TVA Hürth. Saisonstart auswärts Der erste Spieltag ist bereits am Samstag, 14. September. Der ART tritt da beim TSC Gievenbeck an.

In jedem Fall tritt er in große Fußstapfen. Nach seinem Amtsantritt bei der damaligen SG ART/Ratingen 2008/09 folgten schnelle Aufstiege in die Oberliga, Regionalliga und 2011/12 in die Dritte Liga. „Das waren solle Heimspiele mit bis zu 450 Zuschauern in Ratingen, mit sehr breiter und starker Unterstützung der Fan-Gemeinde vor allem des CVJM Ratingen“, sagt Reitemeyer. Allerdings folgten auf die fetten auch die mageren Jahre nach dem Abstieg 2012: „Wir mussten viel professionalisieren und auf breitere Füße stellen, wir hatten in Ratingen viel Engagement und Hoffnung eingesetzt, was uns sportlich abgelenkt hat.“

Zwischen 2013 und 2016 war die Spielgemeinschaft mit deutlich schwächeren Kader in der Regionalliga vertreten, seit 2016 ist das Team vollständig zum ART Düsseldorf gewechselt. Der erneute Aufstieg in die Dritte Liga in der Saison 2017/2018 war der jüngste Höhepunkt in Reitemeyers Trainerkarriere – der Klassenerhalt in der vergangenen Saison sei ein passender Abschied.