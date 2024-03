Volleyball Der Traum von der 3. Liga lebt

So weit will der Trainer Enno Schulz aber gar nicht schauen. Denn so klar seine Schützlinge beim Blick auf die aktuelle Tabelle in die Favoritenrolle gedrängt werden, so deutlich warnt Schulz vor dem kommenden Gegner. Der stehe zwar bereits als Absteiger fest, doch genau das mache ihn so gefährlich, sagt Schulz und verweist auf das Spiel in der vergangenen Woche. Da hatte der MTV Köln die SG Langenfeld sensationell mit 3:1 (23:25, 25:21, 29:27, 25:23) aus der Halle gefegt. Die Langenfelder hatten bis dahin noch leichte Aufstiegshoffnungen gehegt, mit der Pleite gegen den Absteiger haben sie sich aber aus dem Rennen verabschiedet. „Köln hat nichts mehr zu verlieren, kann frei und ohne Druck aufspielen, seitdem sie als Absteiger feststehen. Das macht sie so unberechenbar und gefährlich“, so Schulz. Er ist sicher, dass seine Mannschaft vor eine der schwersten Partien der Saison steht. „Wir werden eine unserer stärksten Saisonleistungen abrufen müssen, um uns durchsetzen zu können“, sagt er. „Die Kölner werden gegen uns noch einmal Spaß haben und auftrumpfen wollen.“