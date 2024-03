Nach einer Saison mit Auf und Abs Die Volleyballer des ART Düsseldorf feiern den Klassenerhalt

Für die Füchse war es vom ersten Spieltag an eine äußerst schwierige Saison. Der Klub war gerade aus der Regionalliga abgestiegen und startete mit hohen Erwartungen und Ansprüchen in den Ligabetrieb. Am Ende sollte der direkte Wiederaufstieg stehen, so die Zielsetzung. Doch die 0:3 (21:25, 22:25, 22:25)-Niederlage beim Neuling SG Holzheim zeigte am ersten Spieltag gleich auf, dass es dafür bei weitem nicht reichen würde. Es folgten zwar Siege beim VfL Bochum (3:2) und gegen den TV Hörde (3:1), doch in Folge brach eine katastrophale Verletzungswelle über die Füchse herein. So gut wie kein Akteur wurde davon verschont, jeden erwischte eine mehr oder weniger schwere Verletzung, die ihn für eine Zeitlang außer Gefecht setzte. Und so folgten drei Niederlage in Folge.