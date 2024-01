Am Samstag in Gladbeck Bei den Volleyballerinnen des DSC 99 endet die Winterpause

Die Winterpause bei den Volleyballern ist in diesem Jahr extrem kurz. Schon am ersten Wochenende des neuen Jahres geht es für die Frauen des DSC 99 in der Regionalliga West wieder um Punkte. Und deshalb hat Trainer Enno Schulz schon für den heutigen Dienstag die erste Trainingseinheit angesetzt. Etwas mehr als zwei Wochen ist es dann her, dass seine Mannschaft mit einer unerwarteten 2:3 (17:25, 25:17, 25:19, 20:25, 9:15)-Niederlage gegen den Drittletzten Freien Grund das Jahr beendete. Zuvor hatten die Schwarz-Weißen vier Siege in Folge gefeiert und sich als Dritte bis auf drei Punkte dem Tabellenzweiten RSV Borken II genähert.