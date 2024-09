Der Aufsteiger ist in der Oberliga Dritter Tusas Volleyballer starten sensationell

In der Volleyball-Oberliga steht ein Doppelspieltag an. Für Donnerstag (3. Oktober) und das Wochenende (5. und 6. Oktober) sind die Spieltage drei und vier angesetzt. Danach wird schon deutlicher zu erkennen sein, welche Teams oben mitspielen können, und welche im Kampf um den Klassenerhalt schon etwas in Bedrängnis geraten. Liganeuling Tusa 06 hofft, seinen starken Start mit weiteren Punktgewinnen vergolden zu können.



Die Lage Eintracht Spontent und der Rumelner TV führen die Oberliga wie erwartet ohne Satzverlust an: Die beiden Mannschaften haben jeweils 6 Punkte und 6:0 Sätze auf ihrem Konto. Tusa 06 ist die große Überraschung und hat ebenfalls noch kein Spiel verloren: Der Aufsteiger aus Flehe gewann gegen den Stadtnachbarn ART Düsseldorf und gegen den VC Borbeck jeweils mit 3:2. Mit den beiden Siegen nach zwei Spieltagen und Platz drei in der Tabelle steht Tusa besser da, als vor Saisonbeginn gedacht.