Fußball : Viele Chancen, keine Tore – MSV fehlt die Präzision

(td) Es ging hin und her, rauf und runter – und am Ende bekamen die Zuschauer doch keinen Treffer zu sehen. In einer chancenreichen Partie hat sich der Fußball-Landesligist MSV mit einem 0:0 vom Duisburger SV 1900 getrennt.

