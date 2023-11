Tischtennis Viel Tischtennis-Prominenz am Staufenplatz

14 deutsche Stars sind direkt für die Hauptfelder gesetzt, die ab Mittwoch im Einzel mit jeweils 48 Frauen und Männern, darunter jeweils acht Athleten aus den Top 50. Bei den Männern ist der Lokalmatador gleichzeitig auch der heiße Favorit auf den Titelgewinn. Der an Position 13 in der Welt notierte Europameister Dang Qiu ist vor dem ehemaligen Europe-Top-16-Sieger Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken TT), Schwedens EM-Dritten Kristian Karlsson und dem ehemaligen WM-Dritten im Einzel, An Jaehyun (Südkorea), an Nummer eins gesetzt. Mit Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt), der 2021 die Düsseldorfer Feeder-Premiere gewinnen konnte, und dem Defensivstrategen Ruwen Filus (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell) zählen zwei weitere Deutsche an den Positionen fünf und sieben zu den acht Favoriten. Dang Qiu, der zuletzt an leichten Rückenproblemen laborierte, ist unter den ständig im DTTZ trainierenden Nationalspielern übrigens nicht der einzige Star mit einem Heimvorteil. Die Borussia, die zusammen mit dem Deutschen Tischtennis-Bund das Turnier verantwortet, ist in dem Teilnehmerfeld in Gestalt von Kay Stumper und Borgar Haug (Norwegen) durch zwei weitere „waschechte“ Düsseldorfer aus dem Bundesligateam vertreten. Bei den Frauen zählen mit der EM-Zweiten Nina Mittelham und EM-Halbfinalistin Xiaona Shan zwei für den TTC Berlin Eastside spielende Deutsche auf den Plätzen eins und drei zu den Top-Acht-Gesetzten. Den Platz in der Mitte nimmt keine Geringere als Österreichs Europameisterin Sofia Polcanova ein, die den beiden Deutschen wie im Vorjahr bei der Individual-EM in München gerne einen Strich durch die Titelrechnung machen würde.