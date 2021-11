Fußball : Unterraths Trainer tritt zurück

Düsseldorf Deniz Top überrascht mit der Ankündigung, den Landesligafußballern der SGU nicht länger zur Verfügung zu stehen.

(dm) Die SG Unterrath muss sich einen neuen Trainer suchen: Deniz Top, der erst seit dem Sommer auf der Kommandobrücke beim Fußball-Landesligisten stand, erklärte seinen Rücktritt spätestens zur Winterpause. Offen ist noch, ob für die letzten beiden Pflicht-Spiele im Dezember bereits ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen wird. Top informierte die Mannschaft am Donnerstagabend über seine Entscheidung.

Vor Weihnachten steht für Unterrath noch ein Meisterschaftsspiel am 5. Dezember zuhause gegen Kleinenbroich an und am 10. Dezember das Kreispokalspiel beim DSC 99. Nach der Rücktrittsankündigung ist es jedoch nur schwer vorstellbar, dass Top bei diesen Partien noch an der Seitenlinie stehen wird.