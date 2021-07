Fußball : Keine Überraschungen im Pokal

Düsseldorf Die Fußball-Landesligisten SG Unterrath und Schwarz-Weiß erledigen im Kreispokal gegen unterklassige Gegner ihre Pflichtaufgaben und ziehen ins Achtelfinale ein. Schwarz-Weiß hatte allerdings Glück und brauchte das Elfmeterschießen.

Das Duell wog hin und her, zur Pause führte Eller mit 2:0 (25./30.). Diyar Turan (61.), Malte Boermans per Foulelfmeter (67.) und Jonah Brook (76.) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber. Doch Eller schlug in der Schlussphase, ebenfalls per Strafstoß, zurück (82.). Dem Zugang Roman Werner gelang schließlich der umjubelte Siegtreffer in der fünften Minute der Verlängerung.