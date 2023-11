Fußball Frischer Wind beim SC West

Es ist ein frischer Wind, der in diesen Tagen über den Sportplatz an der Schorlemer Straße weht. Verursacher ist aber nicht etwa ein Sturmtief sondern Günter Abel. Der Trainer des SC West hat beim Fußball-Landesligisten nach seiner Amtsübernahme binnen kürzester Zeit neuen Zug in die Angelegenheit gebracht. Das war schon am letzten Wochenende zu sehen, als sich die Oberkasseler mit Glück aber auch viel Leidenschaft einen 2:1-Sieg bei der heimstarken SG Unterrath erkämpften. Und die forschere Gangart bekam unter der Woche auch Christopher Jobarteh zu spüren. Der Offensivspieler des SC West, der in Unterrath am letzten Sonntag zwischenzeitlich das wichtige 1:1 erzielt hatte, trug im Training eine leichte Blessur davon, die seinen Einsatz am Samstagnachmittag gegen den Cronenberger SC zumindest fraglich erscheinen lässt.