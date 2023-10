Galopp Der Favorit setzt sich durch

Das zweite wichtige Rennen des Tages war eine rein weibliche Angelegenheit. Nicht, was das Pferd betraf, denn bei Montanus, der ein mit 17.000 Euro dotiertes 1400-Meter-Rennen gewann, handelt es sich um einen drei Jahre alten Wallach. Doch die Besitzerin und Züchterin ist Susanne Ottofülling, trainiert wird das Pferd von Yasmin Almenräder in Mülheim/Ruhr und im Sattel sass die immer stärker in den Vordergrund reitende Belgierin Anna van den Troost. „Er ist ein wenig eigen”, kommentierte sie den Erfolg, „er braucht immer die gleichen Bezugspersonen um ihn herum. Deshalb reite ich ihn auch ständig im Training.” Anfang des Jahres startete er sogar in der Grand Prix-Klasse, „aber da haben wir doch etwas zu viel von ihm verlangt”, sagte Almenräder, „wahrscheinlich geht er jetzt in die Winterpause.”