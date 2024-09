Übertriebener Ehrgeiz zerstört Spaß am Jugendsport Wenn Eltern den Fußball zum Kampfplatz machen

Auch Niklas Leven kann sich an Situationen erinnern, „in denen Grenzen überschritten wurden“. Der 32-Jährige ist froh, dass er heute bei der SG Unterrath für die U19 zuständig ist. „Die Jungs sind in der Regel schon volljährig. Daher spreche ich über sportliche Dinge auch nur mit meinen Spielern“, erklärt der Coach. Vor wenigen Jahren war das noch anders. Mit der Unterrather U17 mischte Leven vor nicht allzu langer Zeit sogar in der B-Junioren-Bundesliga mit. Die Namen der Gegner waren groß. In gleichem Maße stieg offenbar der Ehrgeiz von manch einem Erziehungsberechtigten. Drohgebärden wie „wenn mein Sohn nicht spielt, dann…“ gehörten zu den Dingen, die sich Leven anhören musste. Unterkriegen ließ sich der Coach davon nicht. „Ich habe ein dickes Fell, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es andere Trainer gibt, die an so etwas richtig zu knabbern haben.“