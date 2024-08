Über 550 Radsportbegeisterte fuhren mit Rekord-Teilnehmerzahl bei „Rund um die Kö“

Mit der Zeit kamen auch immer mehr Besucher an die Königsallee, um sich das Spektakel anzusehen. Darunter waren auch einige, welche nur durch Zufall auf das Radsportereignis aufmerksam geworden sind und sich dann spontan für ein paar Rennen und das gesellige Miteinander entschieden haben. Neben dem Sport an sich gab es einige Stände zum Bummeln, Staunen, Essen und Trinken. Dabei lag der Fokus nicht nur auf das kulinarische Wohlergehen. Selbstverständlich gab es auch ein großes Angebot rund um das Fahrrad. So konnten die Besucher unter anderem einen Fahrradteilemarkt, die neuesten Entwicklungen fürs Rad und verschiedene Händler entdecken. Mit „Me and my Bicycle“ war auch ein Düsseldorfer Unternehmen vor Ort, das sich auf Stadträder spezialisiert hat. „Wir wollen einfach eine interessante Veranstaltung bieten, wo man sich gerne aufhält. Da gehört, neben den Wettkämpfen, ein rundum Paket für unsere Besucher dazu.“, erklärte Stephan Hörsken, der erste Vorsitzende des Cycling Club Düsseldorfs.