Ü70-Wasserball DSC 98 wird zum 30. Mal Deutscher Meister

In einem packenden Finale setzte sich der erfolgsverwöhnte DSC gegen den in diesem Alterssegment einzig verbliebenen Rivalen auf nationaler Ebene, den Cannstatter SC, durch und zum insgesamt 30. Mal die Krone auf. Nach einem 8:3-Sieg in Spiel eins schlug Cannstatt am Tag darauf zwar mit einem 9:5-Erfolg zurück. Doch in der Addition beider Partien hatte der DSC die Nase vorne. „Wir haben es nach dem Fünf-Tore-Vorsprung aus dem ersten Spiel etwas gemütlicher angehen lassen“, sagte Norbert Bande im Rückblick auf den Endspiel-Krimi.