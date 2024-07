Nach Ende der Bundesliga So funktioniert die neue DFB-Nachwuchsliga

In Phase ein, der regional ausgestalteten Vorrunde, ändert sich für den Nachwuchs vom Flinger Broich mit Blick auf die Gegner nicht viel. Die U19 trifft mit Borussia Dortmund, Schalke 04, dek MSV Duisburg und Preußen Münster auf Konkurrenz, die in der abgelaufenen Saison ebenfalls in der Bundesliga West vertreten war. Der Niederrheinrivale Rot-Weiss Essen, gegen den man zuletzt das Finale um den Niederrheinpokal verloren hatte, zählt zu den guten Bekannten. Komplettiert wird die Gruppe vom SV Meppen und dem TSV Meerbusch. Letzterer hat sich mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Niederrheinliga eines von acht Nachwuchsliga-Tickets für Vereine ohne Leistungszentrum gesichert.