Basketball : U19 feiert sensationellen Klassenerhalt in der NBBL

Für die U19-Basketballer der ART Giants hätte es in der aktuellen Saison kaum besser laufen können. Mit dem 94:71-Sieg gegen die Mitteldeutsche BA sichern die Düsseldorfer sechs Partien vor dem Saisonende vorzeitig die Klasse.

Der Saisonverlauf Für die U19 hätte es in der aktuellen Saison kaum besser laufen können. In der Hauptrunde gewinnen die Giganten sechs von zehn Spielen. In die Abstiegsrunde starten sie mit Erfolgen in Braunschweig (84:73) und gegen Chemnitz (94:72). Mit dem 94:71 gegen die Mitteldeutsche BA sichern die Düsseldorfer sechs Partien vor dem Saisonende vorzeitig die Klasse.

Die Ausgangslage Vor dem Spiel gegen die Mitteldeutsche BA war klar: Mit einem Sieg sind die ART Giants gerettet. Die Düsseldorfer hatten Respekt, denn bei einem Vorbereitungsturnier zu Beginn des Jahres waren sie deutlich unterlegen.



Die personelle Lage Die Düsseldorfer mussten auf ihren etatmäßigen Center Linus Helmhold verzichten.



Der Spielverlauf In den ersten zehn Minuten begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe (19:19). Doch schon im zweiten Viertel profitierte das Shaladi-Team vom großen, ausgeglichenen Kader. Der erst 16-jährige Julian Fröhlich traf all seine vier Versuche von der Dreierlinie. Mit einer 45:38-Führung ging es in die Halbzeit. Nach der Pause erhöhten die Düsseldorfer den Druck und gingen mit einer 67:53-Führung ins Schlussviertel. Am Ende (94:71) hatten sich beinahe alle Akteure in die Punkteliste eingetragen.



Stärken und Schwächen „In den Spielen, in denen die Spieler mehr mit sich selbst beschäftigt waren, konnten wir keinem Gegner Paroli bieten“, so Shaladi. Stärke sei der Teamgeist. „In den Partien, in denen der Teamgedanke im Vordergrund stand, haben wir meist dominiert.“