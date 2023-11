Fußball Unterraths U19 fordert den Bundesligaabsteiger

Dabei griff der erfahrene Übungsleiter anders als etwa der VfB 03 HIlden nur selektiv auf Spieler zu, die in den Nachwuchsleistungszentren der Profiklubs aussortiert wurden. „Wir haben nicht darauf geschaut, woher die Jungs kommen sondern vielmehr nach Spielern Ausschau gehalten, bei denen wir noch ein Entwicklungspotenzial sehen“, erklärt Leven. Dabei kam dem Inhaber der DFB Elite-Trainerlizenz auch sein eigener Ruf zugute. „Wir haben schon gezeigt, dass wir Spieler mit gutem Training und anspruchsvollen Wettkämpfen ein bis zwei Stufen nach oben hieven können.“ Darauf setzen seit einiger Zeit in schöner Regelmäßigkeit auch ausländische Talente. In der vergangenen Saison schoss sich der Amerikaner Edwin Ramirez in die Notizbücher einiger Vereine und letztlich in den Kader des Oberliga-Spitzenteams Ratingen 04/19. Sein legitimer Nachfolger könnte mit Erik Savkin bereits feststehen. Der junge Ukrainer ist ein etwas anderer Spielertyp, zeigte sich zuletzt aber ähnlich treffsicher wie Ramirez in der Vorsaison. Alleine in den letzten beiden Parten erzielte Savkin insgesamt fünf Tore. „Er ist ein Top-Pressingspieler“, sagt Leven über seinen Rohdiamanten, der seit Beginn des Jahres in Deutschland lebt.