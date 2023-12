Nach 3:4-Pleite im Hinspiel Fortunas U19 hofft auf Revanche gegen Duisburg

Bereits am Mittwoch absolvierte Fortunas U15 ihr letztes Pflichtspiel in diesem Jahr. Das Gipfeltreffen der C-Junioren Regionalliga gegen Bayer 04 Leverkusen endete 0:0. Damit verteidigte die Elf von Dennis Waldinger die Tabellenführung und liegt bei einem ausgetragenen Spiel weniger einen Zähler vor dem zweitplatzierten Werksklub. Ob Fortunas Nachwuchs auch auf Rang eins überwintern darf, entscheidet sich erst am Samstag. Der 1. FC Köln könnte mit einem Sieg über Borussia Dortmund noch an der spielfreien Fortuna vorbeiziehen. So oder so spielt die noch ungeschlagene Fortuna eine überragende Saison.