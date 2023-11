Fußball U17 von Tusa 06 steht vor Kellerduell

Für die U17-Fußballerinnen von Tusa 06 ist das letzte Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr auch das vermeintlich wichtigste in der bisherigen Saison. Beim Delbrücker SC geht es für die Mannschaft von Marcus Italiani um nicht weniger als drei „Pflichtpunkte“ im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga West. Die Crux an der Sache ist nur: Der Gegner aus Delbrück wird die Sache genauso sehen. Schließlich trifft am kommenden Samstag das Schlusslicht auf den punktgleichen Vorletzten der zweithöchsten Spielklasse im Mädchenbereich. Der Gewinner wird den Rückstand auf Rang neun, der am Saisonende sicher den Klassenerhalt bedeuten würde, aller Voraussicht nach auf drei Punkte verkürzen und somit mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen können. Der Verlierer hat mit hoher Wahrscheinlichkeit die Rote Laterne des Tabellenletzten unter dem Christbaum stehen.