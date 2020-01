Für Fußball-Bezirksligist TV Kalkum-Wittlaer : „Ein Abstieg wäre tödlich“

Düsseldorf Holger Sturm, der sportliche Leiter des TV Kalkum-Wittlaer spricht über den Wechsel im Traineramt. Der Verbleib in der Fußball-Bezirksliga ist für den Verein enorm wichtig.

Wenige Tage vor dem Beginn der Wintervorbereitung am 6. Januar hat Fußball-Bezirksligist TV Kalkum-Wittlaer einen neuen Trainer verpflichtet. Thorsten Ridder wird das Zepter künftig übernehmen und die Nachfolge von Michael Hecker antreten, der Anfang Dezember nach der 0:9-Niederlage beim SSV Berghausen freigestellt worden war. Mit Ridder, der von 2015 bis 2017 in der Jugendabteilung des VfB Homberg tätig war und zuvor die zweite Mannschaft der SpVgg Meiderich 06/95 trainiert hatte, arbeiten die Wittlaerer nun am Klassenerhalt. Holger Sturm, der sportliche Leiter des Klubs, hat die Verpflichtung des neuen Coachs kurz vor dem Jahreswechsel unter Dach und Fach gebracht und erklärt im Interview die Hintergründe.