Handball : TV Angermund kämpft mit personeller Notlage

(hinz) Eine schwierige Aufgabe steht für den TV Angermund in der Handball-Oberliga an. Gegner Borussia Mönchengladbach kommt immer mehr in Form und feierte zuletzt zwei Siege in Serie. Entsprechend respektvoll spricht Eric Busch, Trainer des TVA, von den Gästen (Samstag, 18.30 Uhr, Walter-Rettinghausen-Halle): „Die Borussia ist physisch sehr präsent und hat einen guten Rückraum.

Nicht ohne Grund hat sie Homberg klar geschlagen. Das wird sehr schwer für uns.“