Fußball Im Zeichen des Abstiegskampfes

Wer hätte das vor dieser Saison gedacht? Das Stadtduell in der Frauenfußball-Niederrheinliga zwischen Tusa 06 und dem TSV Urdenbach steht am Sonntag ganz im Zeichen des sportlichen Existenzkampfes. Sowohl die ursprünglich ambitionierten Fleherinnen als auch der noch sieglose TSV belegen nach acht Spieltagen einen Abstiegsrang. Gefilde, in denen man beide Klubs nach den Eindrücken der vergangenen Saison nun wirklich nicht erwartet hatte. „Wir hatten vor dieser Saison schon das Ziel, mindestens so gut abzuschneiden wie in der vergangenen Spielzeit. Davon sind wir momentan natürlich meilenweit entfernt“, sagt Hanae Ulad El Gars.