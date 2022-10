Fußball : Tusa vor dem Pokalderby erstarkt

Luisa Blank (Tusa) erzielte die Führung für Tusa. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

(magi) Die Frauen der DJK Tusa 06 haben in der Fußball-Niederrheinliga am Sonntag die richtige Antwort auf die eine Woche zuvor erlittene erste Saisonniederlage gegeben. Die Mannschaft von Stefan Wiedon fuhr beim MSV Duisburg II einen ungefährdeten 5:2-Sieg ein und stoppte damit zugleich den kurzen Höhenflug der zuvor zweimal hintereinander siegreichen „Zebras“.

„Wir sind wieder in der Spur“, frohlockte Stefan Wiedon, dessen Team nun zwei Zähler hinter Spitzenreiter Viktoria Winnekendonk auf Rang drei in Lauerstellung liegt und noch ein Spiel mehr auszutragen hat. Zur Vorbereitung auf die Partie in Duisburg hatte Tusas Coach offenbar den Trainingsschwerpunkt auf den Torschuss gelegt. Kapitänin Luisa Blank sorgte mit einem Freistoß aus über 20 Metern für die frühe Führung (5.), die Sarah Linker noch vor der Pause mit einem weiteren Freistoß aus etwas kürzerer Entfernung ausbaute (34.).

Angesprochen auf die „krummen Dinger“ von Hanae El Gars, die nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstor des MSV (61.) zum beruhigenden 4:1 führten (64., 72.), meinte Wiedon. „Solche Tore macht sie gefühlt alle drei Wochen. Das ist dann nicht mehr nur Zufall.“

Ebenfalls kein Zufall war der Treffer von Ricarda Brinkmann zum 5:2-Endstand (83.). Die Torjägerin hat nun schon wieder sechs Saisontore auf dem Konto.

Für die Fleherinnen steht nun am morgigen Mittwochabend das Viertelfinale im Kreispokal beim DSC 99 an. Für Trainer Stefan Wiedon ist das an der Windscheidstraße eine besondere Partie. Vor seinem Engagement bei Tusa trainierte der Diplom-Sportlehrer zuletzt die erste Herrenmannschaft des DSC und bewahrte diese im Jahr 2015 vor dem Abstieg aus der Landesliga. Mit dem Vorsitzenden des DSC, Dirk Leitzbach, ist Wiedon seit jeher gut befreundet.

Bereits kampflos im Kreispokal-Halbfinale steht Tusas Ligarivale CfR Links. Dass Rhenania Hochdahl aufgrund personeller Engpässe auf Austragung des Viertelfinals verzichtet, kommt Links-Coach Jan Eul sehr entgegen. Denn auch die Heerdterinnen laufen auf dem Zahnfleisch. Dass es mit dem letzten Aufgebot in der Liga am Sonntag beim GSV Moers trotzdem zu einem 1:1 reichte, machte Jan Eul stolz. „Die Mädels zerreißen sich momentan wirklich für den Verein.“ Gegen Moers wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. „Der Schiedsrichter hat zwei tausendprozentige Elfmeter für uns nicht gegeben. Das war eine Unverschämtheit“, schimpfte Eul.