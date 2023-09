Fußball Tusa verspielt 3:1-Führung

Kritischer ging er mit sich selbst ins Gericht. „Dass wir heute nicht mit drei Punkten vom Platz gegangen sind, lag alleine an mir.“ Wiedon hatte sein Wechselkontingent zu schnell ausgeschöpft. Das führte dazu, dass Tusa wegen einer Verletzung von Maya May und nach Gelb-Rot für die eingewechselte Hanae El Gars in der Schlussphase nur noch zu Neunt auf dem Platz standen. „Da hätte uns das Spiel auch noch komplett entgleiten können“, meinte Wiedon, der auch taktisch in der Endphase daneben lag. Denn der Plan, die Führung mit vier gelernten Innenverteidigerinnen über die Zeit zu bringen, ging nicht auf. CfR-Torjägerin Sandra Moser fand noch zweimal eine Lücke und glich per Doppelschlag (74., 79.) zum 3:3 aus. Links-Coach Jan Eul wollte den Punktgewinn im Anschluss aber nicht nur seiner Angreiferin zuschreiben. „Wir haben eine richtig gute Mannschaftsleistung abgeliefert“, sagte der 32-Jährige. Und wer weiß, wie das Lokalduell gelaufen wäre, wenn die Heimelf schon nach wenigen Sekunden ihre Gelegenheit zum 1:0 genutzt hätte. „Die Chance war so groß, das kann man gar nicht in Prozenten ausdrücken“, meinte Eul. Zu allem Überfluss ging Tusa dann selbst im direkten Gegenzug durch Carolin Winter in Führung (2.). Das Eigengewächs der Fleherinnen war nach Sandra Mosers zwischenzeitlichem Ausgleich (21.) nach knapp einer Stunde auch für Tusas 2:1 verantwortlich. Gegen den platzierten Distanzschuss war Links-Keeperin Melissa Fuchs machtlos (58.). Als Maya May per Strafstoß auf 3:1 stellte (72.), schien die Messe gelesen. Doch der CfR gab sich nicht auf. „Unsere starke Bank hat uns heute nicht geholfen“, gestand Wiedon, „Ich hätte die Mädels einfach länger auf dem Platz lassen sollen, denn es lief ja rund. Das war heute von uns das beste Spiel seit Beginn der Vorbereitung.“