Volleyball Tusas Volleyballer können ihre Saison krönen

Tusas Volleyballer spielen die Saison ihres Lebens. Die Mannschaft um Spielführer Götz Fellrath hat sich auf Platz zwei der Verbandsliga 2 hinter dem überragenden Meister Eintracht Spontent geschmettert. Zum ganz großen Glück fehlt den Überfliegern aus Flehe jetzt nur noch der Erfolg in der anstehenden Relegation um den Aufstieg in die Oberliga. Das soll am Wochenende geschehen, dann treffen sie in Hin- und Rückspiel auf den Troisdorfer Klub 1. FC Spich, Vizemeister der parallelen Verbandsliga 1. Tusa 06 trägt das Hinspiel am Samstag (18 Uhr, Theodor-Litt-Straße) zunächst in der eigenen Halle aus, muss am nächsten Tag dann in Troisdorf antreten (Sonntag, 17 Uhr).