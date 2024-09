Tusa 06 gehört plötzlich den Topteams der Kreisliga A Mit Leidenschaft an die Tabellenspitze

Im Schnitt treffen die Fleher vier Mal pro Partie. Ein Spektakel, das ganz nach dem Geschmack des Coaches ist. „Das gehört für mich dazu. Ich bin ein Verfechter des Angriffsfußballs“, erklärt Waack. Von den neuen Qualitäten Tusas durfte sich jüngst auch der SV Wersten 04 überzeugen. Die Gäste waren an der Fleherstraße in einer turbulenten Anfangsphase zwar zweimal in Führung gegangen (2., 9.), hatten damit aber schon ihr Pulver verschossen. Am Ende siegte Tusa mit 6:2.