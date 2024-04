Fußball Tusa mit großem Schritt Richtung Klassenerhalt

Das war ein Spieltag so ganz nach dem Geschmack von Tusa 06. In der B-Junioren-Regionalliga fuhren die U17-Fußballerinnen in letzter Minute einen eminent wichtigen 2:1-Heimsieg über Alemannia Aachen ein. Damit darf die Mannschaft von Marcus Italiani vier Spieltage vor Schluss als Aufsteiger weiter auf einen einstelligen Rang hoffen. Tags darauf machten dann auch Tusas Frauen in der Niederrheinliga einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt.