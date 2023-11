Fußball Frische Kräfte für den TuS

Das Vakuum, das Haj Haddou mit seinem unerwarteten Abschied beim TuS hinterließ, konnte der Klub nun mit der Verpflichtung von Daniel Hummler füllen. Auch der 37-Jährige kennt sich im Stadtteil bereits bestens aus. Hummler verbrachte seine Aktivenzeit bei den Sportfreunden Gerresheim und führte die Zweitvertretung von der Leimkuhle einst auch als Trainer von der Kreisliga C in die Kreisliga B. Zuletzt stand Hummler bis Anfang Oktober beim A-Kreisligisten SSV Erkrath an der Seitenlinie. Nun kann er sein Wissen eine Spielklasse höher an die Mannen um Torjäger Marco Meyer weitergeben.