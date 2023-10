Fußball TuS fordert Spitzenreiter heraus

In der Fußball-Bezirksliga darf sich am Sonntag der TuS Gerresheim als nächstes Team daran versuchen, dem Aufsteiger SG Benrath-Hassels die erste Niederlage in der schon zehn Spieltage alten Saison zuzufügen. Das Team von Harald Becker macht sich mit 14 Punkten Rückstand auf den Ligaprimus auf den Weg nach Hassels. Eine Hypothek, die in geringem Maße auch auf ein Urteil des Sportgerichts zurückzuführen ist. Dieses wertete erwartungsgemäß das frühzeitig abgebrochene Gerresheimer Auswärtsspiel vom neunten Spieltag bei der Reserve von Ratingen 04/19 mit 2:0 Toren und drei Punkten zu Gunsten der Ratinger, die zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 1:0 geführt hatten. Was genau dazu führte, dass der TuS seinerzeit schon nach etwas mehr als 20 gespielten Minuten geschlossen das Feld verließ, darüber hüllten sich die Beteiligten zunächst in Schweigen. Doch nun äußerte sich Ralf Schüler zu den Beweggründen. „Ich habe dem Schiedsrichter einfach nicht mehr zugetraut, dass er das Spiel zu Ende leitet, ohne das es zu einer Eskalation kommt“, erklärt der sportliche Leiter des TuS, der an besagtem Tag auch den im Urlaub weilenden Cheftrainer Harald Becker vertrat.