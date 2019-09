Rollhockey-Bundesliga : Pink führt TuS Nord zum Auftaktsieg

Düsseldorf Die Düsseldorfer siegen in der ersten Partie der Rollhockey-Bundesligasaison mit 3:0 gegen Iserlohn. Jonas Pink wollte seine Karriere eigentlich beenden – dann überlegt er sich anders und trifft zweimal.

Es dauerte bis fünf Minuten vor der Halbzeit, bis in der Halle an der Eckenerstraße das erste Tor im Auftaktspiel der Rollhockey-Bundesliga fiel. Jonas Pink vom heimischen TuS Nord ließ bei einem Strafstoß mit einem hartem Schuss in den Torwinkel dem Torhüter der ERG Iserlohn, Lukas Kost, keine Abwehrchance und brachte die Unterrather mit 1:0 in Führung. Am Ende der 50 Spielminuten hatten die Düsseldorfer mit 3:0 die Nase vorn. „Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die mit hohem Tempo gespielt und die Partie weitgehend beherrscht hat“, sagte TuS-Traner Robbie van Dooren.