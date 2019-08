Fußball : „Der TSV gehört zu den Top fünf in der Liga“

Turus Trainer hat Respekt vor dem nächsten Gegner in der Fußball-Oberliga

(mjo) Ein Treffer von Innenverteidiger Daniel Rey Alonso in der Nachspielzeit brachte Turu mit 2:1 gegen den Cronenberger SC am letzten Sonntag den ersten Saisonsieg. Mit vier Punkten auf dem Konto ist die Mannschaft von Trainer Francisco Carrasco jetzt Zehnter und hat Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld gefunden. Nach vier Begegnungen in den ersten zwei Wochen der neunen Saison, steht für Turu eine Englische Woche mit Spielen gegen den TSV Meerbusch, VfB Homberg (Niederrhein-Pokal) und den SC Velbert auf dem Programm. Wir sprachen mit Trainer Carrasco über die Aussichten im Nachbarschaftsduell beim TSV Meerbusch am Sonntag.