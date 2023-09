Fußball Turu scheitert im Pokal am SV Straelen

Raus mit Applaus - mit Anstand hat sich die Turu am Mittwochabend aus dem Fußball-Niederrheinpokal verabschiedet. Gegen den klassenhöheren Oberligisten SV Straelen unterlag die Mannschaft von Francisco Carrasco am Ende auf dem Papier deutlich mit 0:3. Doch so klar, wie es das Resultat vermuten lässt, war die Angelegenheit im Stadion an der Feuerbachstraße nicht.