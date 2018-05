Lokalsport: Turu hält Ausschau nach Zugängen

Düsseldorf Sportdirektor Frank Zilles plant den Kader für die neue Fußball-Oberliga-Saison. Tim Galleski kommt von Fortuna II.

Für Turu gibt es am Sonntag nach der letzten Oberligapartie in dieser Saison, in der die Mannschaft von Trainer Samir Sisic den Tabellendritten VfB Homberg empfängt, doppelten Grund zu einer großen Feier. Zum einen ist das natürlich der seit dem viertletzten Spieltag durch den Sieg bei Schwarz-Weiss Essen feststehende Klassenerhalt des Teams, an den nach einer in manchen Belangen schwierigen Spielzeit durchaus einige ihre Zweifel hatten. Und dass die Zweitvertretung das gleiche Ziel in der Kreisliga vor einer Woche sozusagen auf dem letzten Drücker auch gelungen ist, dürfte die Stimmung im Vereinslokal bei der gemeinsamen Feier noch verbessern.