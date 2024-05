„Mache drei Kreuze, wenn Saison vorbei ist“ Landesligist Turu hofft auf versöhnlichen Abschluss

Der junge Giuliano Papa hofft in einer unteren Spielklasse derweil auf mehr Einsatzzeiten. Noch unklar ist, wohin es Niclas Hoppe zieht. Der groß gewachsene Angreifer wird mit ein paar Ligarivalen in Verbindung gebracht. „Ich bin mir sicher, dass wir in der kommenden Saison gegeneinander spielen werden“, meint Carrasco. Auf den Spanier kommt in der Sommerpause einiges an Arbeit zu. Es gilt, die entstehenden Lücken zu füllen und ein schlagkräftiges Team zu formen, um in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt zu machen.