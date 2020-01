Turus Präsident Manuel Rey im Interview : „Die Stadt lässt uns weitgehend im Stich“

Düsseldorf Der Präsident des Fußball-Oberligisten Turu wünscht sich mehr Unterstützung – gerade im Jubiläumsjahr – und fordert Investitionen ins Stadion an der Feuerbachstraße.

Seit Januar vergangenen Jahres ist die Ära von Heinz Schneider und Gerd Westhoff beim Fußball-Oberligisten Turu zu Ende – zumindest was die jahrelange operative Arbeit der beiden an der Spitze des Vorstandes betrifft. Altersbedingt haben sich Schneider und Westhoff, ohne die der sportliche Erfolgsweg des Klubs in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten nicht möglich gewesen wäre, aus der ersten Reihe zurückgezogen. Schneider ist dem Verein als Ehrenpräsident, Berater und Sponsor erhalten geblieben. Seit gut einem Jahr bekleidet Manuel Rey das Präsidentenamt und zieht nach seinen ersten zwölf Monaten eine Zwischenbilanz.

Rey Das stimmt leider. Hier im Verein finde ich zwar jede Unterstützung für meine Arbeit. Aber die endet am Tor unserer Anlage an der Feuerbachstraße. Obwohl Turu als höchstklassiger Amateur-Fußballverein der Stadt eine bekannte Marke ist, ist die Unterstützung durch Sponsoren nur schwierig zu erreichen. Ganz problematisch wird es dadurch, dass uns die Stadt weitgehend im Stich lässt.

Rey Das Stadion, in dem wir spielen und das im Übrigen kein Eigentum der Turu ist, bräuchte zum Teil dringende Modernisierungen. Das fängt schon mit den Wartungskosten für Geräte wie die Rasenmähmaschine an. Dann fehlt ein separater Ein- und Ausgang für Gästefans. So kommt es zum Beispiel bei Pokalpartien immer wieder zu vorgeschriebenen Spielverlegungen in andere Stadien. Wir müssen dann Kosten im vierstelligen Bereich übernehmen. Fast noch schlimmer ist das beschämende Bild, das sich bietet, wenn die dabei vorgeschriebenen 60 Ordner nur eine Handvoll Gästefans bewachen (wie beim Pokalspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen, d. Red.).