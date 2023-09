Fußball Turu 80 will die Wiedergutmachung

Eine Aufgabe, welche die SGU nach dem phasenweise ganz starken Auftritt gegen Holzheim mit Selbstbewusstsein angehen kann. „Die Stimmung ist hervorragend. Die Jungs sprudeln vor Motivation“, sagt Meurer. Da das Unterrather Kollektiv derzeit gut funktioniert, fallen auch die Ausfälle einzelner Akteure nicht so ins Gewicht. Co-Trainer Manuel Schulz sah bei seinem überzeugenden Startelf-Debüt in der Innenverteidigung gegen Holzheim in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot und muss ebenso pausieren wie die verletzten Daniel Becker, Milan Senic und Yassine Khadraoui. Zudem fehlen Torhüter Jawad Bouhraou sowie Hae Seong Jung. Klagen möchte Yannick Meurer darüber aber nicht. „Wir haben zum Glück einen großen Kader und können das auffangen.“