Nach der Niederlage in Holzheim Turu unter Zugzwang

„Einen Punkt hätten wir aufgrund der zweiten Hälfte in meinen Augen auf jeden Fall verdient gehabt“, gab Turus Coach. So aber brachten die Gastgeber den knappen Vorsprung mit etwas Glück und letzter Kraft über die Zeit und zogen in der Tabelle auch gleich vorbei an der Turu. Für die Oberbilker bleibt derweil gar nicht viel Zeit, die Wunden dieser ärgerlichen Niederlage zu lecken. Denn schon am Freitagabend ist VSF Amern zu Gast an der Feuerbachstraße. Eine weitere Schlappe sollte sich die Carrasco-Elf da nicht erlauben, sonst droht der Absturz auf einen Abstiegsrang.