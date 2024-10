Turu verliert 0:2 in Velbert Früher Platzverweis entscheidet

Dass die feldüberlegenen Platzherren mehr als eine Stunde benötigten, um die massive Deckung der Gäste erstmals aus den Angeln zu heben (65.) und erst in der Nachspielzeit auf 2:0 erhöhten, durfte auch als Kompliment für die dezimierte Turu gewertet werden, die zu Zehnt nicht nur leidenschaftlich verteidigte. „Wir haben sogar auch noch den einen oder anderen Nadelstich vorne gesetzt und hätte mit etwas Glück auch ein Tor machen können“, meinte Carrasco. Nicht nur in diesen Momenten vermisste der 49-Jährige Mohamed Darwish auf dem Platz. Der Kreativspieler wird für sein Vergehen wohl auch noch eine interne Strafe aufgebrummt bekommen und obendrein das nun folgende Heimspiel gegen den SC Kapellen am Freitagabend verpassen.