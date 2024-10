1:3 beim VfR Fischeln Turu 80 bleibt gegen Aufsteiger ohne Punkte

„Er hat seinen Aufwärtstrend bestätigt, aber klar ist auch, dass er noch den einen oder anderen Treffer hätte mehr erzielen können, wenn nicht sogar müssen“, merkte Carrasco an. Schon vor dem 0:1 (15.), das die Gäste im Anschluss an einen langen Ball kassierten, hatte Luzalunga die Führung auf dem Fuß. Der Offensivmann hatte Fischelns Keeper schon umkurvt, schoss dann aber ans Außennetz. Neben ihm war auch Ayyoub Ichoutene ein Aktivposten. Doch auch der 20-Jährige, dem nach Ansicht von Carrasco im ersten Abschnitt ein klarer Elfmeter verwehrt wurde, agierte schlichtwg nicht effektiv genug. In dieser Hinsicht war der VfR unter Flutlicht einfach besser. Die Platzherren beantworteten Turus Ausgleich umgehend aus dem Gewühl heraus (47.) und legten in der Nachspielzeit per Konter zum 1:3-Endstand nach.