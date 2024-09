Turu 80 empfängt den FC Kosova Aufsteiger fordert Traditionsklub heraus

Und auch der Support von Außen verleiht Kräfte. Selbst zu Auswärtsspielen wird die Mannschaft in der Regel von einer sehr großen Schar Anhängern begleitet. Ein Spiel vor mehreren Hundert Zuschauern ist für den FC Kosova längst keine Seltenheit mehr. In dieser Hinsicht wird man bei der Turu wiederum etwas neidisch auf den neuen Rivalen blicken. Denn richtig voll wird es im Stadion an der Feuerbachstraße nur noch selten. Am Sonntag dürfte das zumindest etwas anders aussehen. Wenn der Emporkömmling FC Kosova den gestandenen Traditionsverein Turu 80 herausfordert.