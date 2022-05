Fußball : Viel Emotion im Oberliga-Derby

Düsseldorf Turu 80 setzt sich in der Oberliga-Abstiegsrunde mit 3:1 gegen den SC West durch. Die Linksrheinischen rutschen damit wieder auf einen Abstiegsplatz ab. und müssen in den kommenden Spielen auf Milan Senic und Co-Trainer Maciej Zieba verzichten, die Rote Karten wegen Beleidigung des Schiedsrichters sahen.

Dustin Sperling und der SC West – aus dieser Konstellation wird so schnell wohl keine Freundschaft. Zum dritten Mal in dieser Saison leitete Schiedsrichter Sperling am Samstagnachmittag eine Partie des Fußball-Oberligisten. Und zum dritten Mal gab es für den SC West nichts zu holen. Das alleine war aber nicht der Grund, warum sich Martin Wagner nach dem Derby gegen Turu 80 am Samstag sehr deutlich zum Unparteiischen äußerte. „Schon in der Hinrunde war das zweimal bodenlos. Ich weiß nicht, was der Mann gegen uns hat. Am Ende gab es auch jetzt wieder Theater. Das ist schon eigenartig, wenn so etwas immer passiert, wenn er ein Spiel pfeift“, echauffierte sich der Spielertrainer nach der 1:3-Niederlage bei der Turu, an der die Oberkasseler noch etwas länger zu knabbern haben dürften.