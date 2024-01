Fußball Turu 80 schießt sich gegen Kreisligisten für Liga warm

Eineinhalb Wochen vor dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr hat sich der Fußball-Landesligist Turu 80 unter der Woche bereits wieder in Torlaune präsentiert. Beim 7:1-Erfolg über den A-Kreisligisten Schwarz-Weiß 06 dürften die Mannen vom Francisco Carrasco allerdings auch nicht annähernd so gefordert worden sein, wie man es am übernächsten Sonntag im Nachholspiel beim SV Wermelskirchen erwarten darf. Seinen Zweck erfüllte das Testspiel beim Stadtteilnachbarn aber dennoch. Mit Saba Khargelia spielte sich beispielsweise ein Akteur aus der zweiten Reihe in den Vordergrund. Der 19-Jährige traf wie auch David Szewczyk doppelt. Zu Hause gegen den SV Budberg kann Francisco Carrasco Sonntagnachmittag noch ein weiteres Mal experimentieren, ehe eine Woche später in Wermelskirchen der Ernstfall eintritt.