Amateurfußball : Turu 80 muss zum starken Aufsteiger Kray

Für Turu 80-Trainer Francisco Carrasco und seine Mannschaft stehen drei Spiele gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel an. Foto: rp/HORSTMUELLER GmbH /Schröder

Nach guten Heimauftritten hofft der Fußball-Oberligist in Essen auf den ersten Auswärtssieg der Saison.

Nach dem vierten Heimsieg in dieser Saison hat Fußball-Oberligist Turu 80 den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf sieben Punkte ausbauen können. Das Polster ist allerdings auch wichtig, weil auf die Oberbilker nach dem 4:0 gegen Schwarz-Weiß Essen am vergangenen Sonntag nun einige unangenehme Aufgaben warten. Es stehen drei Spiele an, in denen es gegen in der Tabelle besser positionierte Vereine geht. Zunächst gastiert Turu 80 beim FC Kray (5.), dann folgt die Heimpartie gegen den FC Monheim (2.) und letztlich das Straßenbahn-Duell in Ratingen (7.).

Erst dann folgen im Spielplan wieder Gegner, die aktuell noch hinter den Düsseldorfern stehen. Zu dem komplizierten Programm in der Liga in den kommenden Wochen steht auch noch das Spiel gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen im Niederrheinpokal an, das am 16. Oktober stattfindet. Für das Aufeinandertreffen mit dem Traditionsverein muss Turu ins Stadion am Flinger Broich ausweichen.

Info Turu 80 muss nach Flingern ausweichen Pokal Im Achtelfinale des Niederrheinpokals trifft Turu auf RW Oberhausen. Nun wurde der Termin festgelegt. Gespielt wird am Mittwoch, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich.

Zuerst steht aber für die ­Mannschaft von Trainer Francisco Carrasco die Fahrt in die Kray-Arena unmittelbar neben der A40 bevor. Der dort beheimatete FC hat ­mehrere wechselhafte Jahre hinter sich. Der sportliche Höhepunkt war sicherlich der Aufstieg in die Regionalliga vor sieben Jahren, allerdings stiegen die Essener bereits in der ersten Saison wieder ab. In der Oberliga hielt es die Krayer allerdings auch nur ein Jahr, dann konnten sie den direkten Wiederaufstieg bejubeln. Zuletzt dann aber der dramatische Absturz, die sportliche Talfahrt führte Kray bis in die Landesliga.

Zwei Spielzeiten später rückten die Krayer in dieser Saison als Meister in die Oberliga auf. Dort starteten sie gleich mit einer ­Überraschung, denn ­Aufstiegstrainer ­Michele ­Lepore zog seine Zusage, dem ­Verein weiter zur Verfügung zu ­stehen, abrupt ­zurück. Als ­Nachfolger ­verpflichteten die ­Verantwortlichen Hartmut Fahnenstich und Günther Oberholz den jungen Philip ­Kruppe. Dessen Anfang brachte dem Aufsteiger gute Ergebnisse: Aus neun Spielen stehen fünf Siege, ein ­Unentschieden, drei ­Niederlagen und Platz fünf auf dem Konto.