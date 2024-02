Fußball Turu 80 muss bis zum Schluss zittern

Während zahlreiche Jecken am Sonntag auf der Königsallee Karneval feierten, mussten die Fußballer von Turu 80 sportliche Schwerstarbeit verrichten. Das Viertelfinale des Fußball-Kreispokals war für die Mannschaft von Francisco Carrasco alles andere als ein Spaziergang, auch wenn der Gegner SV Hösel ließ und im Ligaalltag zwei Spielklassen unter den Oberbilkern angesiedelt ist. Erst in der Nachspielzeit beseitigte Selcuk Yavuz mit seinem Heber zum 3:1-Endstand die letzten Zweifel am Sieg der Oberbilker, die fast eine Stunde lang mit einem Mann mehr auf dem Platz gestanden hatten.