Fußball : Turu 80 mit unterirdischer Leistung

Bei den Oberliga-Kickern aus Oberbilk lief bei der 0:3-Niederlage in Kleve nichts zusammen.

Herzlichen Glückwunsch! Natürlich nicht an die Spieler der Turu 80, denn die verloren beim 1. FC Kleve deutlich mit 0:3. Die Gratulation gilt den Anhänger des Oberbilker Vereins, die sich entschlossen hatten, sich nicht auf die knapp 100 Kilometer lange Fahrt ins Stadion auf dem Bresser Berg zu machen. Sie ersparten sich einen unansehnliches Fußballspiel, in dem beide Mannschaften 70 Minuten lang einen niveaulosen Kick boten. Womöglich war es das Flutlicht, das bei trüben Wetter kurz vor Schluss eingeschaltet wurde, um wenigsten den Hausherren noch den rechten Weg zu drei Treffern aufzeigte.

Zur Leistung der Mannschaft von Trainer Francisco Carrasco blieb einem nur die Frage: „Was war das denn, Turu?“ Es war beileibe nicht die erste Partie in dieser Saison, in der die Düsseldorfer in der ersten Halbzeit seltsam apathisch wirkten. Dieses Mal kam hinzu, dass die früher beobachtete Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte zunächst völlig ausblieb. Erst als Kleve mit 2:0 vorne lag, schienen wenigstens einige der Turu-Akteure zu erwachen. Erst in der 87. Minute musste FC-Schlussmann Ahmet Tamer bei einem Schuss von Takumi Yanagisawa überhaupt zum ersten Mal sein Können zeigen, um den Ball abzuwehren. Vom zuletzt immer wieder zurecht lobend erwähnten Kombinationsspiel von Saban Ferati, Sahin Ayas, Tim Galleski und Vedran Beric war an diesem Tag nur bruchstückweise etwas zu erahnen.