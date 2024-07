Saisonvorbereitung Turu 80 kommt im Testspiel unter die Räder

Auf Seiten der Verantwortlichen war man trotz der herben Klatsche bemüht, das Ergebnis richtig einzuordnen. Klar ist, dass mit der Rückkehr der noch fehlenden Leistungsträger das Gesamtgebilde stabiler werden dürfte. Fakt ist aber auch, dass es seine Zeit brauchen wir, bis die jungen Zugänge Landesliganiveau erreichen. „Es will natürlich jeder spielen. Diesem Wunsch sind wir heute noch einmal nachgekommen. Aber das Spiel heute auch auch gezeigt, dass wir unser Vorgehen noch einmal überdenken müssen. Vielleicht sollten wir die erste Elf länger auf dem Platz lassen und erst später wechseln, so wie wir es auch in der Meisterschaft machen. Denn klar ist auch, dass wir uns nicht sechs Gegentore in einer Halbzeit einschenken lassen dürfen“, gab Carrasco abschließend zu Protokoll.